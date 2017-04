Plus d'infos sur le spectacle Les Grandes Nuits à Change

Les grandes nuits de la magie reviennent en force pour 2 soirées avec 5 équipes :JERRY PILARCe n'est pas un show de laser classique, mais une discipline d'une nouvelle génération. Encollaboration avec Théo Dari « inventeur du maniement de rayons laser », Jerry présente ce numéro en 3D. En émettant un rayonnement magnétique, Jerry emporte son public dans un monde virtuel. Il excelle par sa dextérité d'exécution, sontalent artistique, son audace et son incessanterecherche de la perfection. Sublimé par son harmonieux faisceau vert, il crée une autre dimension «Un art du futur»... Frisson garanti pour cette prestation visuelle et magique.CHANGE FUSIONCe numéro de Quick Change est exécuté par un duo au charisme indéniable. Danseurs, charmeurs, performeurs (24 changements decostumes en 6 min), ils sont jeunes, beaux, dynamiques, sexy et leur costumes sont... modernes.FRANCOIS NORMAG Si la Magie est devenue la spécialité de François Normag, il y joint une grande part de comédie (son premier métier) et ses spectaclesdeviennent un véritable théâtre d'illusions pour le plus grand bonheur du public.Après quelques apparitions classiques de colombes, François Normag fait apparaître des lumières depuis... des lustres ! Ce numéro lumineux a été présenté sur les plus grandes scènes et au « Plus Grand Cabaret du Monde » de Patrick Sébastien.GAEL BRINETGaël propose un show de grandes illusions très moderne, et rarement vu sur scène en France. Un artiste aux prestations de grandes qualités, qui lui ont valu un 3ème prix au championnat de France de magie et de participer à plusieurs émissions de télévision. Gaël, par son travail vient d'intégrer la sélection de l'équipe de France de Magie. Il est accompagné de sa jeune et charmante partenaire sur scène qu'il peut faire disparaître aussi rapidement qu'un éclair.MAX LERIOCHETCet homme a du mal à contenir sa folie et ce n'est pas seulement un « allumé » mais aussi un magicien hors pair. A un rythme d'enfer, Max s'agite sur scène, aidé de sa partenaire, son ironique partenaire qui joue les fausses blasées. Max se moque joyeusement des prestidigitateurs de la vieille école et brise les règles du genre. Max prend le public dans son jeu, un peu punk, où il démonte les classiques de magie, tel l'apparition de pigeons, ou de lapins qui sortent du chapeau, pour proposer ses délires, sa poésie loufoque, ses pieds de nez. Étourdissant ! Une magie au deuxième degré, provocante, qui ne ressemble à rien d'autre.