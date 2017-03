Plus d'infos sur l'exposition Fabienne Houzé-Ricard et Izabeau Jousse à Laval

"A découvrir absolument et jusqu'au 29 avril, le travail sublime et impressionnant du peintre Fabienne Houzé-Ricard. Ses immenses oiseaux se confrontent aux oeuvres récentes d'Izabeau Jousse, artiste permanente de la galerie qui maîtrise, avec sérénité, figuratif et abstraction.

Les oiseaux de Fabienne Houzé-Ricard sont beaux et majestueux mais taisons-nous, c'est une évidence.

Ils ont volé, vécu, et se sont posés à la plume près sur les immenses toiles de l'artiste. Oiseaux magnifiés par des fonds monochromes.

Un travail minutieux, la précision du ramage, la douceur du duvet ne sont qu'un prétexte.

Fabienne Houzé-Ricard nous parle de la naissance, de l'enfance, de la mort, de la fragilité de la vie...Des oiseaux à taille humaine qui nous parlent de nous."

Marie Jousse, galeriste

Site web : http://galerie-eugene.tumblr.com/