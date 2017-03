Plus d'infos sur le concert The Pirouettes et Nusky & Vaati à Laval

THE PIROUETTES

Leur histoire est celle d'un jeu de séduction sans cesse renouvelé, de deux voix qui se croisent, se toisent, s'embrassent et viennent nous le raconter avec un naturel irrésistible et une redoutable efficacité mélodique.

Nuits de la Pleine Lune, boules à facettes et lendemains de fêtes, des amours naissantes et des mots en fran?ais pour le dire : les chansons des Pirouettes s'habillent d'une légèreté adolescente, mais la spontanéité et la candeur de l'écriture n'ont d'égales que sa précision et sa profondeur.

A la fois too cool for school et irréductiblement romantiques, les Pirouettes, en célébrant un âge d'or de la musique fran?aise, inventent avant tout leurs propres codes pour construire le futur : partout où elle s'est faite entendre, leur voix s'est déjà affirmée comme une véritable promesse.

NUSKY & VAATI

NUSKY et VAATI, c'est l'histoire de l'alchimie parfaite entre MC et beat-maker, de la rencontre entre mélodies entêtantes et productions raffinées. Malgré des escapades en solo ou en groupe chacun de leur côté, les deux comparses ont déjà sorti deux projets en commun (Lecce et SWUH) qui ont affirmé une identité artistique singulière et assumée. Indéfinissables, ils développent également le projet sur scène en attendant une troisième collaboration à venir prochainement.

Réservez vos places de concert pour : THE PIROUETTES + NUSKY & VAATI - 6PAR4 - LAVAL

Le prix des places est : 11.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017