Plus d'infos sur le concert Cabadzi X Blier à Laval

CABADZI X BLIER

Cette date au 6PAR4 aura lieu dans le cadre du festival « Les Reflets du Cinéma » organisé par l'association Atmosphères 53 cette édition aura pour thème la Francophonie !

Cabadzi livre un passionnant troisième album, plus électro, librement inspiré de l'oeuvre cinématographique de Bertrand Blier. L'immortel auteur des « Valseuses » donnera son accord au projet dès la première écoute et suivra avec enthousiasme la création morceau après morceau. Cabadzi x Blier était né. Logiquement, ce travail s'est ouvert à d'autres collaborations pour donner au projet la dimension picturale attendue. Le résultat : une scénographie époustouflante. L'illustrateur brésilien Adams Carvalho a mis en image des scènes de films choisies par le groupe, en modernisant les personnages qui prendront vie sur scène grâce au travail de Cyrille Dupont (scénographe et créateur lumière du Hellfest, C2C, Booba...) et Maxime Bruneel (réalisateur de clips et publicités, récemment pour Diplo, ici chargé de d'animer les images de Carvalho).

Réservez vos places de concert pour : CABADZI X BLIER - 6PAR4 - LAVAL

Le prix des places est : 13.80 ?

Date : dimanche 19 mars 2017